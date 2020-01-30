В Домодедово задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские задержали женщину, которая угрожала взорвать самолет в Домодедово. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, никаких опасных предметов при ней обнаружено не было.

По предварительной информации, женщина находится в состоянии опьянения.

Как сообщалось, после приземления рейса S7 2008 Симферополь - Москва женщина встала в проходе между креслами с сумкой, угрожая взрывом. Экипаж доложил о ситуации наземным службам. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта. Самолет буксировали на стоянку, на его борту находились около 200 человек.-0-