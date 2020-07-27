В Донбассе установлен режим полного прекращения огня

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27 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня установлен с сегодняшнего дня в Донбассе.
Договоренность об установлении режима прекращения огня была достигнута во время заседания трехсторонней контактной группы, которое прошло 22 июля в формате видеоконференции.
Договоренностями предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия, на применение огневых средств, в частности снайперского оснащения, а также применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня.
К контролю за соблюдением режима прекращения огня привлекаются украинские военнослужащие с опытом участия в миротворческих миссиях ООН.-0-