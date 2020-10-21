В ДР Конго из тюрьмы сбежали около 900 заключенных

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Демократической Республике Конго в городе Бени после нападения боевиков сбежали примерно 900 заключенных, сообщает The New York Times.

Террористы атаковали центральную тюрьму Кангбайи и оборонявший ее военный лагерь.

Как сообщил мэр города, преступникам удалось взломать двери при помощи специального оборудования.

Пока никто не взял ответственность за нападение, но власти считают, что нападение организовало одно из движений, подконтрольных "Исламскому государству".-0-