В ДР Конго количество инфицированных вирусом Эбола увеличилось до 11

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новых случая заболевания лихорадкой Эбола зафиксированы на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), общее количество инфицированных достигло 11. Об этом заявил министр здравоохранения Юджин Нзанзу Салита в правительстве провинции Северное Киву, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день обнаружены 11 инфицированных вирусом Эбола, четверо умерли, двое выздоровели, приводит слова министра агентство Reuters.

Нынешняя и 12-я по счету в ДРК вспышка вируса Эбола началась 1 февраля 2021 года, когда в больницу города Бутембо обратилась женщина, у которой в минувшем году лихорадкой Эбола переболел муж. Через два дня она умерла. Сейчас в регионе ведется вакцинация населения от Эболы.

Первый случай заболевания человека вирусом Эбола зарегистрирован на территории современной ДР Конго в 1976 году. Смертность во время первых вспышек составляла до 90%. Благодаря появлению вакцины эта цифра сейчас сократилась почти до 40%.-0-