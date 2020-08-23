В ДР Конго погибли 13 мирных жителей

Фото Global Look Press
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили по меньшей мере 13 мирных жителей двух сел на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что боевики АДС напали на села Кинзики-Матиба и Викено в провинции Северное Киву. После почти 4-месячного перерыва 13 августа боевики возобновили активные действия в районе города Оича.
С начала 2019 года члены АДС убили более 1000 мирных жителей.-0-