В ДР Конго убиты 13 мирных жителей

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" убили по меньшей мере 13 человек на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщила 17 июля ТАСС со ссылкой на конголезскую новостную службу 7sur7.

Атаке подверглись две деревни в районе Ируму провинции Итури 16 июля, заявил глава местной молодежной организации Инносент Байоно. По его словам, в одной из деревень найдены убитыми 11 человек, в другой - двое.

"Альянс демократических сил" был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны.-0-