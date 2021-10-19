В ДР Конго в ДТП погибли более 50 человек

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек погибли на юго-востоке Демократической Республике Конго (ДРК), когда грузовик, в кузове которого они находились, упал в реку. Информацию конголезского новостного портала "Актюалитэ" приводит ТАСС.

Авария произошла 17 октября в районе Митваба провинции Верхняя Катанга.

"В кузове грузовика находились более 50 человек, выжили только двое", - заявил представитель полиции региона Джозеф Каюмба.

Полиция ведет расследование причин аварии.-0-