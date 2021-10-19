В ДР Конго выявлены пятеро заболевших лихорадкой Эбола

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в провинции Северное Киву увеличилось до 5, сообщает ТАСС со ссылкой на африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В коммюнике, опубликованном на портале ВОЗ в Twitter, также сказано, что выявлены 386 контактов с инфицированными Эболой, из них 322 отслеживаются.

Первый заболевший лихорадкой Эбола был выявлен в провинции Северное Киву в районе Бутили 6 октября. Им стал 2-летний мальчик, который умер. Он жил в поселке, где в минувшем сентябре умерли трое членов одной семьи. Течение их болезни по симптомам напоминало Эболу, отмечают специалисты ВОЗ.

На востоке ДРК с 13 октября начата вакцинация от лихорадки Эбола людей из групп риска, включая тех, кто имел контакты с инфицированными. Одновременно с вакцинацией в провинции Северное Киву действует служба мониторинга по выявлению людей, имевших контакты с больными Эболой.

Провинция Северное Киву была одним из эпицентров недавней вспышки лихорадки Эбола. Начавшаяся на востоке ДРК 1 августа 2018 года, эта 10-я по счету вспышка вируса Эбола оказалась одной из наиболее затяжных и смертоносных: заразились 3 470 человек, 2 287 умерли. Вспышка на востоке ДРК завершилась 25 июня 2020 года. С тех пор в ДРК произошла еще одна вспышка лихорадки Эбола, но на этот раз на северо-западе страны. Она завершилась одиннадцать месяцев назад.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Самая крупная вспышка вируса Эбола по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число ее жертв превысило 11 тыс.-0-