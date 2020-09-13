В ДР Конго жертвой новой вспышки вируса Эболы стали 48 человек

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Демократической Республики Конго продолжается одиннадцатая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола. Всемирная организация здравоохранения огласила свежую статистику заболеваемости и смертности в Twitter.
"Последний отчет о ситуации в связи с 11-й вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, в Мбандаке, Экваториальная провинция Демократической республики Конго по состоянию на 10 сентября 2020", - говорится в посте.
Всего сообщается о 118 случаях заболевания: 112 людям диагноз уже подтвержден, шестеро ожидают результаты теста. Также известно о 48 погибших и 52 вылечившихся.-0-