В Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрездене (Германия) злоумышленники ограбили знаменитый музей "Зеленый свод", ущерб оценивают в 1 млрд евро, сообщает немецкое издание Bild.

Примерно в 5 утра по местному времени был совершен поджог электрощита под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи. Затем неизвестные пробрались в здание, где украли с витрины три комплекта украшений. По словам генерального директора Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман, точная сумма материального ущерба не может быть определена, так как хранящиеся в "Зеленом своде" украшения не имеют продажной стоимости.

На месте преступления работает специальная следственная комиссия уголовной полиции, ведутся поиски грабителей. Дрезденский замок, где находится коллекция, оцеплен в связи со следственными действиями. По информации сотрудников полиции, злоумышленники проникли в помещение сокровищницы через окно. Двое грабителей попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция не исключает, что участников ограбления было больше.

"Зеленый свод" - знаменитая коллекция драгоценностей в Дрездене, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до Классицизма. "Зеленый свод" входит в состав Государственных художественных собраний Дрездена. До XVIII века собрание драгоценностей было частью кунсткамеры, основанной в 1560 году. Во времена правления Августа Сильного она была впервые разделена на тематические коллекции.-0-