В Дрездене задержали гражданина Сирии, напавшего на туристов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии в Дрездене в ночь на 21 октября правоохранители задержали человека, который около двух недель назад напал с ножом на двух туристов. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Один из пострадавших умер в больнице, другой получил тяжелые ранения.

Отмечается, что 20-летний злоумышленник, гражданин Сирии, прибыл в Германию в 2015 году. Его запрос о предоставлении убежища был отклонен.

По данным правоохранительных органов, ранее он уже был осужден более чем на два года по подозрению в совершении преступления, угрожающего государственной безопасности.-0-