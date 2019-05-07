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В Дрезденской галерее выставят картину Вермеера с ранее скрытым на ней купидоном

В мире 07.05.2019 | 22:20

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известную картину голландского художника Яна Вермеера (1632-1675) "Девушка, читающая письмо у открытого окна" покажут в первозданном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную страницу Галереи старых мастеров в Дрездене.

Проведенные в 1979 году с помощью рентгеновских лучей исследования показали, что ранее на задней стене комнаты было изображение обнаженного купидона, которое было закрашено. Считалось, что Вермеер сам сделал это. Инфракрасная рефлектография - технология анализа картин - показала, что этот участок полотна был закрашен не Вермеером, а много лет спустя после смерти художника.

Свидетельство того, что это сделал кто-то посторонний, подтолкнуло руководство галереи совместно с экспертной комиссией снять закрашенный участок полотна. Восстановление картины - сложный и трудоемкий процесс, который занимает годы. Сейчас реставратор Кристоф Шельцель снимает с помощью скальпеля верхний закрашенный слой картины при максимальном увеличении объектива микроскопа. Только такой метод позволяет сохранить остатки оригинального финального слоя на полотне. Процесс реставрации еще не завершен, а промежуточный результат реставрационных работ будет представлен посетителям с 8 мая по 16 июня этого года.

"Девушка, читающая письмо у открытого окна" была написана в 1657 - 1659 году и считается одной из главных работ Дрезденской галереи. В XIX и ХХ веках картина была многократно реставрирована.-0-

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