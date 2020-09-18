В ДТП на юге Турции пострадали 11 россиян

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 граждан России пострадали в результате ДТП с участием туристических автобусов в районе Аланьи на юге Турции, сообщает ТАСС.

"В 13.00 в районе Авсаллар между Аланьей и Манавгатом произошло ДТП с участием российских туристов. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший 14 россиян, не справился с управлением. Транспортное средство завалилось набок, пострадали 11 россиян, все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждения для детального осмотра и оказания неотложной помощи. У одной женщины подозревается перелом плеча, у всех остальных более легкие травмы", - сообщили в Генеральном консульстве России в Анталье.-0-