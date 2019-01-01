В ДТП на Украине погибли восемь человек

1 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Восемь человек, в том числе трое детей, стали жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Николаевской области Украины, еще двое пострадали. Об этом 1 января сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного отделения национальной полиции.
"1 января, около 11:00 на автодороге Н-11 "Днепр - Николаев" произошло столкновение двух легковых автомобилей Opel Astra и Mazda-6. В салоне автомобиля Mazda находилось двое супругов, - говорится в сообщении. - 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована".
В другом автомобиле находились восемь человек, в том числе четыре ребенка. "Девочку без сознания в возрасте около восьми лет доставили в больницу. 39-летний водитель и шесть пассажиров автомобиля: трое взрослых и трое детей пяти, 13 лет и семимесячный младенец погибли", - уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".-0-
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