В ДТП под Воронежем пострадали девять человек

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек пострадали в ДТП под Воронежем, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района.
"После ДТП госпитализированы девять человек в Борисоглебскую районную больницу, из них четыре в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
ДТП с участием рейсового автобуса и фуры произошло в Грибановском районе Воронежской области России. Погиб водитель автобуса.-0-