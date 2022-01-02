В ДТП с автобусом на территории Польши пострадали 13 туристов из Литвы

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 13 литовских туристов пострадали во время аварии с автобусом на территории Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио балтийской республики LRT.
ДТП произошло на юге Польши в районе Люблина. В результате аварии с автобусом, перевозившим литовских туристов, пострадали 13 человек, в том числе пятеро детей.
Потерпевшие были доставлены в больницы Замостья и Красныстава. Одного из раненых пришлось транспортировать в больницу вертолетом. Пассажиры автобуса доставлены в местную противопожарную часть.
Польская полиция, как сообщило LRT, устанавливает обстоятельства инцидента. По предварительной информации, туристы возвращались в Литву с горнолыжного курорта.-0-