В ДТП с автобусом в Мексике погибли 11 человек

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 11 человек, в том числе трое детей, погибли после того, как автобус перевернулся на севере Мексики. Об этом сообщило агентство Reuters .

Авария произошла 28 апреля, когда автобус с 40 пассажирами следовал из Мехико в город Торреон.

Число погибших может возрасти, как минимум три человека остаются заблокироваными под обломками автобуса. Спасательная операция на месте происшествия продолжается. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем и потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось.-0-