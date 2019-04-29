В ДТП с автобусом в Мексике погибли 11 человек

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 11 человек, в том числе трое детей, погибли после того, как автобус перевернулся на севере Мексики. Об этом сообщило агентство
Авария произошла 28 апреля, когда автобус с 40 пассажирами следовал из Мехико в город Торреон.
Число погибших может возрасти, как минимум три человека остаются заблокироваными под обломками автобуса. Спасательная операция на месте происшествия продолжается. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем и потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось.-0-
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