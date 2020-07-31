В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крыму микроавтобус столкнулся со стоящим грузовиком, погибли восемь человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Крыма.

Авария произошла около 06.40 в Белогорском районе на автодороге "Таврида" возле села Русаковка. "По предварительной информации, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь, столкнулся со стоящим КамАЗом с прицепом. На борту было 15 человек, из них восемь погибли. В автобусе были двое детей, они не пострадали", - сообщили в пресс-службе.

По данным медиков, водитель микроавтобуса погиб. Водитель грузовика не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Движение на трассе не нарушено.

Глава Белогорского района Крыма Галина Перелович сообщила ТАСС, что после аварии госпитализированы четыре человека, в том числе беременная женщина. По ее словам, микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь.

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета сообщили, что следственная группа, криминалисты и руководство ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю выехали на место ДТП, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.-0-