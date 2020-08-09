В ДТП с пассажирским автобусом под Стамбулом погибли 5 человек

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Стамбулом в ДТП с рейсовым автобусом, следовавшем из Карабюка, погибли 5 человек, пострадали по меньшей мере 26 человек, сообщает Ahval News.
"ДТП произошло примерно в 6.40. По предварительным данным, 10 человек серьезно травмированы. Среди погибших - водитель автобуса", - сказал губернатор района Стамбула Эйюп Ихсан Кара.
В письменном заявлении губернатора говорится, что пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в ограждение моста в районе деревни Чифталан на шоссе Кузей Мармара.
Все пострадавшие, среди которых трое детей, доставлены в больницу. Причины аварии выясняются.-0-