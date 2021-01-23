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23 января 2021, 23:35

В ДТП с туристическим автобусом в США один человек погиб и 40 пострадали

Фото NBC
Фото NBC

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Аризона в США перевернулся туристический автобус, направлявшийся в национальный парк Гранд-Каньон. В результате один человек погиб и 40 получили ранения, сообщает телеканал NBC.

По информации телеканала, в транспортном средстве находились 48 человек, включая водителя. Из них один пассажир погиб, двое находятся в критическом состоянии, еще семеро были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Остальные 30 получили легкие телесные повреждения.

Причина инцидента выясняется.-0-

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