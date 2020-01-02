В ДТП у аэропорта Хитроу погибли бортпроводники British Airways

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три бортпроводника погибли в новогоднюю ночь в ДТП рядом с лондонским аэропортом Хитроу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Ранее полиция графства Суррей сообщила о том, что в ночь на 1 января на территории населенного пункта Стенуэлл, граничащего с аэропортом Хитроу, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Двое молодых мужчин и 20-летняя женщина, находившиеся в легковушке, погибли на месте. 25-летняя женщина доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным СМИ, погибшие были друзьями, собиравшимися вместе провести новогоднюю ночь.-0-