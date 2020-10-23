В Дубае открылся самый большой в мире фонтан

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае (ОАЭ) открыли самый большой в мире фонтан. Его занесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Reuters.

Фонтан Пальмы (the Palm Fountain) расположен в прибрежном районе Дубая на острове Пальма Джумейра. Новейшая достопримечательность Объединенных Арабских Эмиратов занимает площадь 1,3 тыс. кв.м и вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой фонтан в истории. Его открытие транслировалось в прямом эфире по всему миру. Фонтан оборудован 128 мощнейшими помпами, которые выбрасывают в небо разноцветные струи воды высотой 105 м.

"Этот фонтан является примером еще одной вехи в архитектурных достижениях Дубая", - отметили представители Книги рекордов Гиннесса на открытии сооружения.

Единственный в Дубае разноцветный фонтан, украшенный более чем 3 тыс. светодиодных фонарей, будет открыт для публики круглый год. Каждые полчаса с 19.00 до полуночи здесь будут демонстрироваться яркие светомузыкальные шоу продолжительностью 3 минуты.

До открытия фонтана Пальмы крупнейшим в мире подобным сооружением являлась "Лунная радуга" в Республике Корея.-0-

Фото Reuters и AFP