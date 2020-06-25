В двух районах Иркутской области России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен 25 июня в двух районах Иркутской области из-за лесных пожаров, сообщает ТАСС.
По данным региональной диспетчерской службы Иркутской базы авиаохраны лесов, в регионе зарегистрировано 16 природных пожаров на общей площади 673 га.
"В лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов вводится режим ЧС муниципального уровня. В Усть-Кутском районе действует крупный пожар, обнаруженный 21 июня. Из-за шквалистого ветра площадь, пройденная огнем, увеличилась до 410 га. В Жигаловском районе в труднодоступной местности действует пожар на площади 121 га", - уточняет пресс-служба правительства Иркутской области.
Причиной пожаров стали грозы. К тушению привлечены дополнительные силы, в том числе федерального резерва Рослесхоза для прокладки минерализованных полос.-0-