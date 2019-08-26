В двух ресторанах Якутска отравилось более 40 человек

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух ресторанах Якутска отравилось 42 человека, из которых 28 госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Зарегистрировано 42 случая острой кишечной инфекции среди посетителей ресторанов "София" и "Белые ночи" Якутска. У 11 больных подтвержден диагноз "сальмонеллез".

Как информирует ведомство, 28 человек госпитализированы в инфекционные отделения районных больниц в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах и Якутскую республиканскую клиническую больницу.

По данным предварительной проверки, в шести пробах готовых блюд (салаты, заготовки для салатов), пяти пробах сырья (мясо курицы, говядина), а также у трех работников (повар, уборщица и официант) методом полимеразной цепной реакции определены возбудители сальмонеллеза. Работники отстранены.

Управление Роспотребнадзора временно наложило запрет на работу компании "Сеул", которой принадлежит 4 ресторана. Идет проверка образцов их продуктов и сырья.-0-