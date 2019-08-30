В двух штатах США введен режим ЧС из-за урагана "Дориан"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил в 12 округах режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающимся ураганом "Дориан". Ранее режим ЧС был введен на всей территории штата Флорида, сообщает американский телеканал WSB-TV .

Режим чрезвычайной ситуации введен в следующих округах Джорджии: Брэнтли, Брайан, Камден, Чарлтон, Чатем, Эффингхем, Глинн, Либерти, Лонг, Мак-Интош, Пирс и Уэйн. Режим ЧС будет действовать в штате до 9 сентября включительно. 29 августа губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим ЧС во всех 67 округах штата.

Синоптики прогнозируют, что ураган достигнет восточного побережья Флориды и, возможно, Джорджии в предстоящие выходные или в начале следующей недели, информирует CNN. Согласно информации метеорологов, в связи с ураганом ожидается шторм 4-й категории с порывами ветра около 130 миль в час (примерно 209 км/ч). Если прогнозы оправдаются, "Дориан" может стать самым мощным ураганом на восточном побережье Флориды со времен "Эндрю" в 1992 году.

Президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана отменил визит в Польшу. Вместо американского лидера в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, примет участие вице-президент США Майк Пенс.

Как сообщалось ранее, 27 августа президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико в связи с приближением "Дориана". Однако стихия миновала Пуэрто-Рико, направившись в сторону Британских и Американских Виргинских островов. Режим чрезвычайной ситуации позволяет властям штата во внеочередном порядке просить у федерального правительства дополнительные средства и ресурсы, необходимые для ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает ТАСС.-0-