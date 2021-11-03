В Джелалабаде на востоке Афганистана прогремел взрыв

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв произошел в Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Asvaka.
Неподалеку от мечети Шабархан-Ага было подорвано транспортное средство членов захватившего власть в стране радикального движения "Талибан". В настоящий момент идет перестрелка между талибами и, предположительно, боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".
Другие подробности случившегося пока не приводятся.-0-