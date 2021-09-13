В Джорджии обрушился дом, есть пострадавшие

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой комплекс в округе Де-Калб американского штата Джорджия частично обрушился после взрыва, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Правоохранителей вызвали на место происшествия днем по местному времени, по прибытии они зафиксировали сильный запах газа. Вскоре после этого правоохранители начали эвакуацию жителей дома. Известно, что в здании произошел взрыв, он был настолько мощный, что в результате оказались повреждены соседние здания.

Неизвестно, находится ли кто-то из жильцов под завалами, но несколько человек получили в результате взрыва ожоги, их отправили в больницу. Пострадали по меньшей мере двое и еще столько же, предположительно, пропали без вести.-0-