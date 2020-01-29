ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 29 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
01:03 В Германии зарегистрированы уже 4 случая заражения коронавирусом В мире
00:23 В джунглях Амазонии через 34 дня нашли заблудившуюся женщину с детьми В мире
28.01.20
28.01.20 23:38 У берегов Ямайки зафиксировано землетрясение В мире
28.01.20 22:59 Главы правительств ЕАЭС 31 января рассмотрят предложение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров В мире
28.01.20 22:29 Землетрясение произошло у берегов Греции В мире
28.01.20 22:00 Хоккеисты "Юности" одержали выездную победу над жлобинским "Металлургом" в чемпионате Беларуси Спорт
28.01.20 21:55 Минское "Динамо" разгромно проиграло СКА и утратило шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина Спорт
28.01.20 21:49 Израиль готов взять за основу для переговоров с палестинцами план урегулирования Трампа В мире
28.01.20 21:10 ВОЗ направит в Китай экспертов в связи со вспышкой пневмонии нового типа В мире
28.01.20 20:56 Минспорта и туризма Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай Общество
28.01.20 20:47 Сбои в ЕРИП возможны ночью и утром 29 января Общество
28.01.20 20:29 Минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты вырастут с 1 февраля Общество
28.01.20 20:16 Лукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом Президент
28.01.20 19:54 Детские пособия повышаются с 1 февраля Общество
28.01.20 19:33 Великобритания и ЕС начнут торговые переговоры 3 марта В мире
28.01.20 19:20 Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля составит Br239,87 Общество
28.01.20 19:09 Минск будет развивать дружественные связи с Улан-Батором Регионы
28.01.20 19:07 Движение транспорта затруднено на перекрестке улиц Купалы и Богдановича в Минске Регионы
28.01.20 18:39 Оркестр Михаила Финберга приглашает на "Мінскі джаз-2020" Афиша
28.01.20 18:37 Китаю под силу одержать победу в борьбе с коронавирусом - Си Цзиньпин В мире
28.01.20 18:32 В Минске стартовал цикл мероприятий, посвященных городам Палестины Общество
28.01.20 18:18 Уровень инфекционной заболеваемости в Минской области в 2019 году снизился на 12% Регионы
28.01.20 18:02 Проектные решения по аэроэкспрессу в Национальный аэропорт должны быть приняты к сентябрю - Авраменко Общество
28.01.20 17:48 В Жабинковском районе рабочий упал с пятиметровой высоты Происшествия
28.01.20 17:29 Белорусские вузы продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам Общество
28.01.20 17:13 Гомельские таможенники изъяли в 2019 году незаконно перемещаемой валюты на $234 тыс. Регионы
28.01.20 17:02 Министр инфраструктуры и транспорта Каталонии посетит Минск Политика
28.01.20 16:46 Научный комитет по изучению Антарктики выделил грант белорусскому ученому Общество
28.01.20 16:20 Более 41,5 тыс. человек в прошлом году обратились за анонимной реабилитацией от наркомании Общество
28.01.20 16:16 Лукашенко направил соболезнование Президенту Бразилии в связи с жертвами стихийного бедствия Президент
Все новости
Все новости
В мире
29 января 2020, 00:23

В джунглях Амазонии через 34 дня нашли заблудившуюся женщину с детьми

Фото De Telegraf
Фото De Telegraf

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Амазонии нашли живыми мать и ее троих детей, которые заблудились и бродили по джунглям 34 дня, пишет De Telegraf.

Семья более месяца назад выехала в лес. В это время началась сильная гроза, и 40-летняя мать 10-ти, 12-ти и 14-тилетних детей не смогла выйти к месту, где поджидал их глава семейства.

Заблудившихся нашло местное племя в Перу. Представители племени, сообщает издание, разместили фотографию семьи в Facebook, и отец сообщил об этом колумбийским и перуанским военным.

Женщину и детей эвакуировали и сразу поместили в больницу. У них были травмы на ногах, они были истощены.

Как рассказала женщина, им пришлось питаться ягодами.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Африка
Новости рубрики В мире
Фото DPA В Германии зарегистрированы уже 4 случая заражения коронавирусом
Фото USGS У берегов Ямайки зафиксировано землетрясение
Фото из архива Главы правительств ЕАЭС 31 января рассмотрят предложение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров
Фото Flickr Землетрясение произошло у берегов Греции
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Фото Getty Images Израиль готов взять за основу для переговоров с палестинцами план урегулирования Трампа
Фото Синьхуа-БЕЛТА ВОЗ направит в Китай экспертов в связи со вспышкой пневмонии нового типа
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Как возвращать долги и где брать кадры - у Лукашенко обсудили будущее агрокомплекса Витебской области
Лукашенко поручил оказать Китаю поддержку в борьбе с коронавирусом
Наработки по дорожной карте с ВБ учтут в программе развития Беларуси до 2025 года - Крутой
Детские пособия повышаются с 1 февраля
Топ-новости
Молодым аграриям предлагают заменить срочную военную службу на службу в резерве
"Речи о списании долгов быть не может" - Лукашенко требует наладить эффективную работу АПК Витебской области
Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано - Минздрав
Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля составит Br239,87
В проектах "А-100 Девелопмент" появились умные квартиры с решением от Яндекса
Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий Br967 млн
Судьбы, сложенные в треугольник: Лев Доватор
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Великобритании после Brexit обсуждено в Лондоне
Передавать личные данные физлиц из одной торговой сети в другую запретят законодательно
Определена очередность выступлений финалистов нацотбора на "Евровидение-2020"
Минспорта и туризма Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай
Мокрый снег и до +4°С ожидается в Беларуси 29 января
Научный комитет по изучению Антарктики выделил грант белорусскому ученому
Сбои в ЕРИП возможны ночью и утром 29 января
Минская команда прошла отбор на ЧМ по "Что? Где? Когда?"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.