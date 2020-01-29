В джунглях Амазонии через 34 дня нашли заблудившуюся женщину с детьми

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Амазонии нашли живыми мать и ее троих детей, которые заблудились и бродили по джунглям 34 дня, пишет De Telegraf.

Семья более месяца назад выехала в лес. В это время началась сильная гроза, и 40-летняя мать 10-ти, 12-ти и 14-тилетних детей не смогла выйти к месту, где поджидал их глава семейства.

Заблудившихся нашло местное племя в Перу. Представители племени, сообщает издание, разместили фотографию семьи в Facebook, и отец сообщил об этом колумбийским и перуанским военным.

Женщину и детей эвакуировали и сразу поместили в больницу. У них были травмы на ногах, они были истощены.

Как рассказала женщина, им пришлось питаться ягодами.-0-