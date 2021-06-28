В Эфиопии мятежники захватили административный центр Тыграя

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионе Тыграй на севере Эфиопии мятежники захватили административный центр региона - город Мэкэле. Об этом сообщает RT. Официальные власти бежали из города.

Кроме того, правительство Эфиопии объявило о "безоговорочном прекращении огня" в Тыграе, оно вступило в силу.

В ноябре 2020 года Народный фронт освобождения Тыграя напал на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захвачены склады. Премьер-министр Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе.-0-