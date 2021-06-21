В Эфиопии начались парламентские выборы

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на парламентских выборах началось сегодня в Эфиопии в условиях принятия властями особых мер безопасности, в том числе в области коммуникаций и в киберпространстве. Об этом сообщил эфиопский телеканал Fana TV, информирует ТАСС.

Отмечается, что накануне премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел в Аддис-Абебе заседание Национального стратегического командования по вопросам обеспечения нормального хода голосования. Меры безопасности, по словам премьера, включают развертывание дополнительных сил во всех регионах страны, круглосуточный мониторинг с использованием среди прочего дронов, обмен данными между группами, осуществляющими наблюдение за выборами. Особое внимание уделяется кибербезопасности и защите телекоммуникационных сетей от хакеров.

В электоральных списках - около 37 млн избирателей. Им предстоит проголосовать за новый состав нижней палаты Федерального парламента - Совета народных представителей, который насчитывает 547 депутатов. За места в нем борются более 9,5 тыс. кандидатов, представляющие 46 партий. Столь значительного числа кандидатов и партий не было в электоральной истории современной Эфиопии.

Возглавляемая премьером Абий Ахмедом правящая коалиция "Процветание" считается фаворитом, она выставила своих кандидатов во всех округах.

Парламент, состав которого избирается на пять лет в ходе двух туров, играет в политической системе Эфиопии ключевую роль. Депутаты избирают президента и назначают главу правительства. Пришедший к власти в 2018 году 44-летний Абий Ахмед надеется сохранить по итогам нынешнего голосования за коалицией "Процветание" абсолютное большинство мест в парламенте, а за собой пост премьер-министра Эфиопии.

Одновременно с парламентскими в понедельник в Эфиопии проходят и региональные выборы.

Сообщается, что первоначально шестые по счету всеобщие выборы должны были пройти в Эфиопии 16 августа 2020 года, однако они были перенесены на 29 августа из-за пандемии коронавируса. Но и в указанный день выборы не состоялись. Решением парламента от 25 декабря выборы были назначены на 5 июня текущего года. Однако из-за проблем с логистикой и производством бюллетеней они были еще раз перенесены на 21 июня.

За выборами наблюдают представители Африканского союза. Европейский союз отказался направить своих представителей после того, как, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, эфиопские власти не дали разрешение на ввоз в страну телекоммуникационного оборудования для миссии наблюдателей. По его словам, Брюссель также не получил требуемых гарантий по обеспечению независимой работы миссии.

Эфиопия является федеративным государством и состоит из девяти штатов, образованных на этнической основе, плюс два мегаполиса (Аддис-Абеба и Дыре-Дауа). Регионы пользуются широкой автономией, в том числе в таких сферах, как вопросы безопасности, налоговая политика и использование земельных ресурсов. Численность населения страны достигает 104 млн человек.-0-