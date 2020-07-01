В Эфиопии после убийства известного певца погиб 81 человек

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 81 человек погиб в Эфиопии за последние двое суток в ходе беспорядков после убийства известного музыканта и политика Хаакаалуу Хундессаа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию штата Оромия.

"У нас есть данные о гибели 81 человека, включая трех сотрудников спецподразделения штата Оромия", - сообщил начальник регионального отделения полиции Арарса Мердаса.

В Аддис-Абебе 1 июля были развернуты армейские силы, сообщило агентство Reuters. По его сообщению, на окраинах столицы появились вооруженные банды. По данным эфиопского издания Addis Standard, 1 июля в Аддис-Абебе был арестован основатель и лидер политической партии "Балдерас за подлинную демократию" Эскиндер Негу.

С утра 30 июня толпы молодых людей начали собираться в городах штата Оромия и в столице Аддис-Абебе после того, как стало известно об убийстве 36-летнего Хаакаалуу Хундессаа. Демонстранты жгли покрышки и скандировали антиправительственные лозунги. В городе Харэр толпой был разрушен памятник последнему императору Хайле Селассие. В Аддис-Абебе и некоторых городах штата Оромия отключили интернет, многие эфиопские информационные порталы недоступны для пользователей.

Хаакаалуу Хундессаа, принадлежащий к самому многочисленному в Эфиопии народу оромо, приобрел широкую известность после того, как оказался в тюрьме за свою политическую деятельность. Хаакаалуу Хундессаа застрелили вечером 29 июня в одном из столичных кварталов. Полиция задержала нескольких подозреваемых в убийстве.

Похороны певца пройдут 2 июля в его родном городе Амбо.-0-