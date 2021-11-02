В Эфиопии ввели режим чрезвычайного положения

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет министров Эфиопии объявил режим чрезвычайного положения по всей стране. Такую меру приняли для защиты населения от повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя, сообщает эфиопский телеканал Fana, пишет ТАСС.

Режим вступает в силу с сегодняшнего дня. Отмечается, что данная мера принята для защиты населения от повстанцев Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). НФОТ объединил свои силы с Армией освобождения Оромо 1 ноября. Они рассматривают возможность наступления на Аддис-Абебу - столицу Эфиопии.

После этого власти ряда крупнейших регионов и городов Эфиопии призвали жителей объединиться против повстанцев Тыграя, их союзников и встать с оружием в руках на защиту своей Родины.-0-