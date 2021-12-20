В египетской Александрии выпал снег

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В египетской Александрии на берегу Средиземного моря в результате прошедшего циклона выпал снег, сообщает газета "Аль-Ахрам".

Столбик термометра в ночное время в Каире и на Средиземноморском побережье страны опустился до отметки плюс 7 градусов, а в центре Синайского полуострова температура не поднималась выше минус 2 градусов. Наблюдалось ухудшение видимости и усиление ветра, что осложнило движение автомобилей.

19 декабря на Египет обрушился мощный циклон, который принес на север страны дожди, а в центральную часть - песчаные бури. Из-за мощного циклона приостановлена работа портов, отменены занятия в школе. Сообщается, что порты в Красном и Средиземном море не принимают судна из-за высоких волн, достигающих высоты 5 м.-0-