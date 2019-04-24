В Египте 89% избирателей одобрили изменения в Конституцию

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте почти 89% избирателей одобрили изменения в Конституцию на референдуме, который проходил 20-22 апреля, сообщает Reuters .

По данным избирательной комиссии, явка на референдуме составила 44,33%. В пользу внесения поправок в Конституцию высказались 88,83% избирателей, 11,17% выступили против.

Одобренные изменения в Основной Закон предполагают продление срока президентских полномочий с 4 лет до 6, создание Сената, восстановление должности вице-президента, введение квоты для женщин-депутатов - их должно быть не менее 25%.

Поправки также дадут право президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси назначать главных судей и государственного обвинителя, расширяют полномочия военных.-0-