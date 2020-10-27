В Египте акула напала на украинскую семью, ребенок в реанимации

27 октября, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. В Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информисточники соседней страны.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, предстоит вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины.

По данным Госагентства, лечение взяло на себя правительство Египта, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины находится на связи с родными пострадавших.

Других подробностей несчастного случая в агентстве не сообщили, подчеркнув в то же время, что, к сожалению, это не первый раз, когда, несмотря на предостережения туроператоров и запреты, туристы за пределами отеля покупают у местных жителей экстремальные туры.

В свою очередь туроператор Join UP сообщил, что семья туристов пострадала от акулы в воскресенье, 25 октября, во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе. "Это произошло во время погружения на территории заповедника "Рас-Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, проводивший экскурсию", - говорится в сообщении.-0-