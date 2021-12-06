В Египте нашли две древних мумии с золотыми языками

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнем Египте археологи раскопали две гробницы с человеческими останками. Языки у умерших были сделаны из золота, сообщает "МИР24".

Раскопки производились испанской археологической миссией из Барселонского университета на археологическом памятнике Эль-Банаса. У входа в первую гробницу члены команды обнаружили два человеческих тела с золотыми языками, а внутри был расположен большой саркофаг из известняка с крышкой в форме женской фигуры. Исследования показали, что гробница была открыта еще в древности и разграблена.

Вторая гробница, расположенная рядом с первой, нетронута и полностью запечатана. В ней находился известняковый саркофаг, канопы и коллекция из 402 статуэток ушебти из зеленого фаянса, амулетов и бус.

Археологи полагают, что памятник может содержать и другие находки, и намерены продолжать исследования. Раскопки в Эль-Банасе ведутся с 1992 года. Некогда этот город был столицей 19-го нома Верхнего Египта. Он известен благодаря коллекции папирусов с письменами на греческом языке.-0-