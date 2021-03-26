В Египте назвали причину столкновения поездов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте заявили, что столкновение двух поездов, повлекшее за собой многочисленные жертвы, было вызвано действиями злоумышленников, сообщает издание Elnashra.

По предварительным данным, неизвестные сорвали стоп-кран в одном из поездов, из-за чего состав резко остановился. Машинист другого поезда не смог вовремя затормозить - произошла авария.

По данным CNN, в результате инцидента по меньшей мере 32 человека погибли и 84 ранены. Ранее сообщалось о 66 пострадавших.-0-