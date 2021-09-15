В Египте после реставрации открыли гробницу фараона

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте после многолетней реставрации открыли гробницу фараона Джосера, передает МИР 24.

Усыпальница фараона находится в Саккаре под Каиром. Ее возраст составляет почти пять тыс. лет. Она считается самой древней каменной постройкой в мире. По мнению некоторых ученых, эта гробница предназначалась для хранения сосудов с органами, изымаемыми во время мумификации.

Восстановительные работы шли 15 лет. Они включали укрепление сводов лабиринта подземных коридоров, расчистку рельефных изображений и декора из керамических плиток, установку освещения. Теперь одна из древнейших достопримечательностей Египта доступна туристам для посещения.-0-