В Египте при обрушении здания погибли шесть человек

3 декабря, Каир /БЕЛТА-СИНЬХУА/. В египетском городе Александрия на берегу Средиземного моря при обрушении трехэтажного жилого дома погибли по меньшей мере шесть человек, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации спасательной службы, на месте происшествия были обнаружены тела шести погибших. Ведутся поиски пропавших без вести.

Здание было построено в 1940-х годах. По предварительной оценке, под завалами оказались девять человек из двух семей. Сообщается, что два ребенка были спасены.

Причина обрушения здания выясняется.-0-