В Египте при столкновении поезда с автобусом погибли четверо, пострадали 26 человек

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 26 пострадали в понедельник при столкновении товарного поезда с пассажирским автобусом в пригороде египетской столицы городе Хелуан. Сообщение информационного портала El Watan цитирует ТАСС.

Министр транспорта Камель аль-Вазир рассказал изданию, что автобус с работницами местной текстильной фабрики двигался по железнодорожным путям, предназначенным для транспортировки грузов, и столкнулся с составом, перевозившим каменноугольный кокс. Начато расследование обстоятельств произошедшего, создана специальная комиссия.

Египетская железнодорожная сеть является одной из старейших в регионе и давно нуждается в реновации и модернизации, аварии с участием поездов случаются довольно часто. Только с начала года в Египте произошло уже несколько крупных аварий на железнодорожном транспорте. Так, 6 марта в провинции Сохаг столкнулись два пассажирских состава, в результате чего погибли 19 и пострадали около 200 египтян. Расследование показало, что к катастрофе привела преступная халатность как машиниста одного из составов, так и диспетчеров сразу на нескольких участках.

18 апреля следовавший из города Эль-Мансура в Каир пассажирский поезд сошел с рельсов в районе населенного пункта Тух (близ города Бенха) в провинции Кальюбия, перевернулись восемь вагонов. Как установило предварительное расследование, крушение произошло по вине машиниста, который на участке, где проводились ремонтные работы, разогнал состав до 120 км/ч при допустимой скорости не более 30 км/ч. Тогда погибли 23 человека, 139 получили травмы.-0-