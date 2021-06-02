В Египте произошло ДТП с туристическим автобусом

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и 11 человек получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна, которая является частью шоссе, ведущего из Каира в Хургаду.

Легковая машина двигалась с нарушением скоростного режима и врезалась в микроавтобус туристической компании. Причина ДТП - высокая скорость и несоблюдение дистанции.

На место происшествия прибыли 12 машин скорой помощи, всех раненых госпитализировали.-0-