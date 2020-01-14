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14 января 2020, 23:35

В Египте разбился истребитель

Фото Wikimedia
Фото Wikimedia

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель ВВС Египта потерпел крушение во время тренировочного полета. Пилот погиб. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи, передает новостной портал Al Youm As Sabi.

Причины произошедшего выясняются. Тип самолета не указывается.

Это уже не первое крушение военных самолетов в ходе выполнения тренировочных полетов.

В ноябре 2018 года в Египте упал истребитель МиГ-29М, пилот катапультировался. В декабре прошлого года разбился еще один истребитель, совершавший тренировочный полет, пилот остался жив. В обоих случаях армия заявила, что причиной аварии стала техническая неисправность.-0-

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Египет происшествия самолет
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