В Египте упал аттракцион – пострадали 14 детей

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырнадцать школьников получили травмы и ранения в результате падения аттракциона в парке "Paradise" в египетской провинции эль-Дакахлия, сообщает "Аль-Масри аль-Йоум".

Сообщается, что школа организовала поездку 50 детей в парк развлечений. На аттракцион-горку пришли покататься 14 учеников. Сооружение обрушилось вместе с детьми.

По данным источника, всех пострадавших доставили в больницу. Девять детей после оказания медицинской помощи были отправлены домой, еще двое проходят дообследование, троих госпитализировали – им будет проведено хирургическое лечение.

Начато расследование инцидента.-0-