В Египте установили минимальные цены на проживание в отелях

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Египта установило минимальные цены на проживание в отелях, сообщает АТОР.

Законодатели и отельеры неоднократно поднимали перед властями Египта вопрос о необходимости государственного регулирования минимальных цен в отелях, чтобы у гостиничного бизнеса была "правовая база" в переговорах о контрактинге с зарубежными партнерами и аргумент для повышения цен.

Как заявляли представители турбизнеса, номер в пятизвездочном отеле с питанием "все включено" не может продаваться так дешево - за $14-15, в то время как аналогичное размещение в других странах мира стоит $100 за ночь. Посредством госрегулирования предлагалось довести цены до уровня турецких. Однако египетские профильные ведомства отвергали подобные просьбы, считая такое регулирование рынка нарушением конкуренции.

Теперь ситуация изменилась. После консультаций с Египетской федерацией туристических палат Минтуризма приняло решение с 1 ноября 2021 года установить минимальную плату за услуги по размещению в четырех- и пятизвездочных гостиницах. Минимальная цена за услугу размещения в отеле четыре звезды не может быть ниже $28 в расчете на одного человека в сутки, а в отеле пять звезд - не ниже $40.

По мнению наблюдателей, госрегулирование не станет препятствием для египетских отелей в корректировке цен в связи с рыночным спросом - цены будут зависеть от допустимой загрузки отелей. Сейчас в связи с коронавирусом это 50% от номерного фонда, то есть фактически из обращения выведена половина номеров.

По данным одной из египетских принимающих компаний, популярные отели Шарм-эль-Шейха и Хургады работают с 40-45%-й загрузкой - они востребованы у туристов из Украины, Беларуси и еще нескольких стран Восточной Европы.-0-