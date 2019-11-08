В Египте в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 37 человек

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 37 человек пострадали в результате дорожной аварии в Египте с участием школьного автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой новостной портал Sada El Balad .

ДТП произошло на трассе Сафага - Кена к югу от Каира . Автобус с направлявшимися на экскурсию в Хургаду учащимися средней школы в возрасте 15-16 лет вылетел с трассы и перевернулся. Большинство пострадавших с легкими ушибами и ссадинами были доставлены в близлежащую больницу. Несколько человек, которые получили более серьезные травмы, остаются в госпитале, однако их жизни ничто не угрожает.

По официальным данным, в 80% аварий с летальным исходом причиной ДТП является человеческий фактор, и только в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств.

За последние несколько лет власти Египта вложили миллионы египетских фунтов в развитие дорожной инфраструктуры и создание систем безопасности на дорогах, однако изменить печальную статистику пока не удается. Многие местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.-0-