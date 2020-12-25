В Египте взорвался газопровод

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте на Синайском полуострове взорвался газопровод, жертв нет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на губернатора Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу.

По его словам, взрыв зафиксировали в городе Эль-Ариш, инцидент не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая. Точная причина взрыва пока не установлена. Ведется расследование.

В то же время, по словам сотрудников безопасности и очевидцев, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-