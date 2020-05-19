В Египте зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резкий скачок числа заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Египте, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

В ежедневном отчете Минздрав отметил, что за сутки выявлено 720 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее было зафиксировано 535, что стало самым высоким показателем с середины февраля, когда был выявлен первый случай инфицирования.

"Общее число заразившихся достигло 13484, - указали в министерстве. - Умерли еще 14 человек, а всего на сегодня зафиксировано 659 летальных исходов, излечились 3742 человека".

В воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил об ужесточении карантинных мер на время праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). В частности, глава правительства объявил о том, что с 24 по 29 мая полностью прекращается движение общественного транспорта, будут закрыты торговые и развлекательные центры, набережные, пляжи, парки и рестораны. Комендантский час, который в настоящее время начинается в 21.00, будет действовать с 17.00 до 6.00.

Кроме того, с 30 мая кабинет министров принял решение ввести в качестве обязательной для всех меры ношение в общественных местах медицинских масок. По словам премьера, послабления ограничительных мер стоит ожидать к середине июня.-0-