В Екатеринбурге массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество школ в Екатеринбурге, которые были эвакуированы из-за сообщений о минировании, увеличилось до 151, сообщает ТАСС.

Всего в Екатеринбурге 163 школы. "В списке школ, которые провели эвакуацию, 151 учреждение", - сказали в департаменте образования города.

Также в Екатеринбурге были эвакуированы некоторые вузы, в том числе Уральский архитектурно-художественный госуниверситет, Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт, Уральская государственная консерватория имени Мусоргского.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам проверок.-0-