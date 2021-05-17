В Екатеринбурге мужчина напал на прохожих - три человека погибли

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли в результате нападения мужчины на прохожих в районе Железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по Свердловской области.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что в ходе задержания мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Нападавший задержан, другие подробности инцидента уточняются.-0-