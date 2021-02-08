В Екатеринбурге произошел пожар в 23-этажном здании

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электрощитки загорелись в 23-этажном административном здании в центре Екатеринбурга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сообщение поступило в 7.08 (по местному времени). По предварительной информации, на площади 20 кв.м горят электрощитки с первого по девятый этаж. Звенья газодымозащитной службы эвакуируют людей и обследуют помещения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили: на месте работают 46 человек личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, пять звеньев газодымозащитной службы. В МЧС РФ уточнили, что горят 100 погонных метров кабелей, пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. По их данным, в тушении задействовано 20 единиц техники.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что с места происшествия госпитализировали двух человек. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили: пострадавшие, которых доставили в медучреждение, отравились продуктами горения. Всего из здания спасены 23 человека.-0-

Фото МЧС России по Свердловской области